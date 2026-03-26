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STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555

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27.03.2026 09:50:03

STRATEC SE Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 26 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jan Koch schrieb in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Jahreszahlen und den Ausblick, dass der Laborausrüster 2026 nach vier Jahren wohl wieder zum Umsatzwachstum zurückkehre. Ein Fragezeichen stehe aber hinter der Profitabilität./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16.88 € 		Abst. Kursziel*:
36.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.18%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse