STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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27.03.2026 09:50:03
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 26 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jan Koch schrieb in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Jahreszahlen und den Ausblick, dass der Laborausrüster 2026 nach vier Jahren wohl wieder zum Umsatzwachstum zurückkehre. Ein Fragezeichen stehe aber hinter der Profitabilität./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16.88 €
|
Abst. Kursziel*:
36.26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.18%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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