STMicroelectronics 25.39 CHF -5.28% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller profitiere derzeit von Nachfrage aus der Industrie und anziehender Dynamik im Bereich KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Beides sollte die Erholung von Umsätzen und Margen in diesem und im nächsten Jahr antreiben./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.