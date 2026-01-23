Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stabilus SE Overweight

Stabilus
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen von 37 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem Bericht des Auto- und Industriezulieferers zum ersten Geschäftsquartal habe er seine Jahresprognosen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) um 11 beziehungsweise 22 Prozent gesenkt, schrieb Akshat Kacker am Montag. Er verwies auf reduzierte organische Wachstumsannahmen sowie den zunehmenden Preisdruck in China. Dazu hätten die Margen in Nordamerika enttäuscht. Das Unternehmen sollte aber von Wachstumstreibern im Auto- und Industriebereich profitieren, sobald der Marktdruck nachlasse. Dank Kostensenkungen dürften auch die Margen 2026 die Talsohle erreichen./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 12:06 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus SE Overweight
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.62 € 		Abst. Kursziel*:
61.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.64%
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

