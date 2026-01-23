Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.01.2026

Stabilus SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Jose M Asumendi verwies auf sich fortsetzenden Druck in China und der Asien-Pazifik-Region, wobei der Hauptgrund dafür die schwierige Marktentwicklung in der Automobilbranche sei. Der Umsatz des Auto- und Industriezulieferers sei insgesamt im Jahresvergleich rückläufig gewesen und habe zudem leicht unter der Konsensprognose gelegen, schrieb der Analyst in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch das bereinigte operative Ergebnis sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 07:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Stabilus SE Overweight
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.50 € 		Abst. Kursziel*:
100.00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
99.14%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

