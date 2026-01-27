Stabilus 17.08 CHF 0.21% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartal habe das Jahr für den Autozulieferer erwartungsgemäß schleppend begonnen, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx;

