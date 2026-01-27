Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
17.08CHF
0.04CHF
0.21 %
09:57:54
BRXC
27.01.2026 08:56:17
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem ersten Quartal habe das Jahr für den Autozulieferer erwartungsgemäß schleppend begonnen, schrieb Marc-Rene Tonn am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.58 €
|
Abst. Kursziel*:
82.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82.40%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stabilus SE
|
09:25
|EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
26.01.26