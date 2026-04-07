NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise für US-Gebrauchtwagen seien weiter klar positiv zu betrachten mit Blick auf den Restwert im ersten Quartal. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag mit Verweis auf den Manheim Used Vehicle Value Index, der im März um mehr als 6 Prozent zum Vorjahr gestiegen sei auf den höchsten Stand seit Sommer 2023./rob/ajx/ag;