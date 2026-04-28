Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001
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29.04.2026 16:53:04
Siltronic Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 59 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp begründete den höheren fairen Wert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit angepassten mittelfristigen Schätzungen für den Wafer-Hersteller./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siltronic AG Halten
|
Unternehmen:
Siltronic AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
73.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
74.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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