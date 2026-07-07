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Aktie unter der Lupe 07.07.2026 14:43:44

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Siemens-Aktie mit Underweight

Barclays Capital veröffentlicht Bewertung: Siemens-Aktie mit Underweight

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens-Aktie durch Barclays Capital.

Siemens
256.50 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 230 auf 235 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Markt für Rechenzentren werde erst 2028 seinen Höhepunkt erreichen, schrieb George Featherstone am Montag. 2026 und 2027 sei für die Elektrifizierungsgrössen zunächst noch starkes Wachstum zu erzielen. Die besten Chancen räumt er Schneider Electric und den neu empfohlenen Legrand ein.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens-Aktie musste um 14:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3.0 Prozent auf 273.10 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 13.95 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 293’765 Siemens-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 16.6 Prozent. Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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