Equal Weight-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heissen Unilever, L'Oreal und Haleon.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 14:21 Uhr 2.0 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 1.57 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 139’473 Henkel vz-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 13.2 Prozent nach oben. Am 06.08.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT



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