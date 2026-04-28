Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’055 -0.7%  SPI 18’449 -0.5%  Dow 48’987 -0.3%  DAX 23’952 -0.3%  Euro 0.9248 0.0%  EStoxx50 5’817 -0.3%  Gold 4’524 -1.6%  Bitcoin 60’877 1.1%  Dollar 0.7915 0.3%  Öl 116.7 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Nach Quartalszahlen: Seagate-Aktie springt an - KI treibt Nachfrage
Starbucks-Aktie profitiert von starken Zahlen: Erwartungen übertroffen
Robinhood-Aktie bricht ein: Zahlen bleiben unter den Erwartungen
T-Mobile US-Aktie zieht an: Mehr neue Kunden als erwartet an Land gezogen
Meta-Aktie schwächer: EU fordert mehr Schutz von Kindern von Facebook und Instagram
Suche...

Siltronic Aktie 28423342 / DE000WAF3001

68.35
CHF
6.05
CHF
9.71 %
15:24:55
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.04.2026 13:26:50

Siltronic Buy

Siltronic
68.52 CHF 7.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 70 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse erhöhte am Mittwoch nach der Analyse des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Waferhersteller. Er sieht erste Anzeichen für einen neuen Aufschwung und insgesamt mehr Chancen als Risiken./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Siltronic AG Buy
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73.10 € 		Abst. Kursziel*:
13.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.56%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siltronic AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siltronic AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:26 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
12:07 Siltronic Neutral UBS AG
07:50 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.26 Siltronic Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen