Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’274 -1.0%  SPI 20’167 -0.8%  Dow 53’056 0.3%  DAX 25’818 0.2%  Euro 0.9213 0.0%  EStoxx50 6’398 -0.2%  Gold 4’165 -0.3%  Bitcoin 51’898 1.6%  Dollar 0.8049 0.0%  Öl 72.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882UBS24476758Novartis1200526Swiss Re12688156Sika41879292ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AMD-Aktie oder Marvell-Aktie: Wer erreicht zuerst die Billionen-Dollar-Bewertung?
SpaceX-Aktie nach dem Börsengang: Drei Belastungsfaktoren für den weiteren Kursverlauf
KI statt Bitcoin? Warum der nächste Bullrun an Tempo verlieren könnte
Zwischenwahlen und Aktienmarkt: Steht ein klassischer Sommer-Einbruch bevor?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Bewertung 07.07.2026 03:24:16

SpaceX-Aktie nach dem Börsengang: Drei Belastungsfaktoren für den weiteren Kursverlauf

SpaceX-Aktie nach dem Börsengang: Drei Belastungsfaktoren für den weiteren Kursverlauf

SpaceX ist seit Mitte Juni an der NASDAQ gelistet. Seither ist die Aktie deutlich unter ihr bisheriges Kurshoch gefallen. Drei Faktoren bestimmen, wo der Kurs zum Jahresende steht.

• S-1-Filing enthält einen Satz zur möglichen Ausgabe "einer erheblichen Menge an Aktien" für künftige Transaktionen
• Marktkapitalisierung betrug beim Börsengang rund 1,75 Billionen US-Dollar
• Analysten sind gespalten

SpaceX-Bewertung nach dem IPO

Am 12. Juni 2026 debütierte SpaceX an der NASDAQ unter dem Kürzel SPCX. Laut der Preisfestsetzungs-Mitteilung des Unternehmens lag der Ausgabepreis bei 135 US-Dollar, was einer Erstbewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar entsprach und den Börsengang zum grössten der Börsengeschichte machte. Der Kurs stieg in den Wochen nach dem Börsenstart zeitweise auf über 225 US-Dollar, bevor er merklich zurückfiel. Die bisherige Handelsspanne seit dem IPO reicht von 147,11 bis 225,64 US-Dollar (Stand: 02. Juli).

Für Anleger, die zum IPO-Preis eingestiegen sind, bedeutet der aktuelle Kurs von rund 162 US-Dollar (Schlusskurs vom 02. Juli). noch immer ein Plus. Wer dagegen nahe dem bisherigen Kurshoch kaufte, sitzt auf einem spürbaren Verlust.

Wann die Haltefristen für SpaceX-Aktien ablaufen

Der zentrale Druckpunkt für die Kursentwicklung in der zweiten Jahreshälfte ist der Lock-up-Zeitplan. Laut dem SEC-Prospekt ist die Lock-up-Struktur ungewöhnlich komplex: SpaceX baute rund zwölf Entsperrungsereignisse zwischen August und Dezember 2026 ein, statt wie üblich eine einzige Freigabe nach 180 Tagen vorzusehen.

Dem Prospekt zufolge gliedert sich die Freigabe in mehrere gestaffelte Tranchen, die jeweils eine prozentuale Quote der sperrberechtigten Altaktien freisetzen. Ein Performance-Trigger sieht vor, dass 10 Prozent freigeschaltet werden, falls SPCX an fünf von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen vor den Q2-Ergebnissen mindestens 30 Prozent über dem IPO-Preis schliesst, also oberhalb von 175,50 US-Dollar. Zwei Handelstage nach der Q2-Veröffentlichung folgt die nächste Tranche mit 20 Prozent. Anschliessend kommen fünf zeitbasierte Tranchen mit je 7 Prozent, die zwischen dem 21. August und Ende Oktober 2026 laufen. Nach den Q3-Ergebnissen werden weitere 28 Prozent freigegeben, bevor am 9. Dezember 2026 die abschliessenden 17 Prozent der anspruchsberechtigten Anteile folgen. Die Prozentwerte beziehen sich dabei jeweils auf das Gesamtvolumen der sperrberechtigten Vorab-Anteile, nicht auf die Gesamtzahl aller ausstehenden Aktien.

Elon Musks eigene Beteiligung ist aus dieser Staffelung vollständig herausgelöst. Er unterliegt einem separaten 366-Tage-Lock-up und kann seine Anteile frühestens ab dem 13. Juni 2027 verkaufen. Mehr als 60 Prozent aller Pre-IPO-Anteile, einschliesslich seiner, sind bis dahin gesperrt, wie aus dem S-1/A-Filing hervorgeht.

Quartalsergebnisse als SpaceX-Kurskatalysator

Neben dem Lock-up-Kalender werden die Q2- und Q3-Zahlen die Kursdynamik direkt beeinflussen. SpaceX hat als neu notiertes Unternehmen noch keinen längeren Track Record an der Börse, an dem Analysten ihre Modelle kalibrieren konnten. Entsprechend stark können Kursausschläge ausfallen, wenn die tatsächlichen Zahlen vom Konsens abweichen.

Tesla-Fusion und neue Aktien

Ein weiterer Faktor ist das Risiko einer Aktienverwässerung. In der überarbeiteten S-1-Einreichung bei der SEC hielt SpaceX ausdrücklich fest: "Wir könnten im Zusammenhang mit künftigen Transaktionen eine erhebliche Menge an Aktien ausgeben." Wie Fortune berichtete, werteten Marktbeobachter diesen Satz als zu spezifisch, um ihn als Standardformulierung abzutun. Gary Black, Managing Partner bei The Future Fund LLC, führte den Kursrückgang der Tesla-Aktie am darauffolgenden Montag direkt auf diese Passage im S-1-Filing zurück. Auf der Plattform X schrieb er, eine Fusion der beiden Konzerne ergebe für die Tesla-Aktionäre mathematisch keinen Sinn. Da SpaceX mit einem deutlich höheren Bewertungsmultiplikator gehandelt werde als Tesla, müsste Tesla für die Transaktion massiv neue Anteile ausgeben. Eine solche Zusammenführung würde die bestehenden Tesla-Anteilseigner laut Blacks Berechnung um rund 35 Prozent verwässern, da das günstigere Tesla-KGV durch die teure SpaceX-Bewertung massiv unter Druck geriete.

Der Hintergrund: Im Januar 2026 investierte Tesla laut SpaceX-S-1-Filing zwei Milliarden US-Dollar in xAI über den Kauf von xAI-Series-E-Aktien, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen. Am 2. Februar 2026 schloss SpaceX die Übernahme von xAI ab, womit xAI eine hundertprozentige Tochtergesellschaft wurde. Im Zuge des Mergers und nach der FTC-Freigabe wandelte sich Teslas Investitionsrecht in einen Anspruch auf SpaceX-Klasse-A-Aktien um. Zum 1. Mai 2026 hält Tesla dem S-1 zufolge 18'990'195 Aktien der Klasse A, was weniger als einem Prozent der ausstehenden Aktien nach dem Börsengang entspricht. Eine vollständige SpaceX-Tesla-Fusion bleibt Spekulation, würde aber bei einer grossen Neuemission bestehende Aktionäre anteilig verwässern.

SpaceX-Bewertungsprognose für Jahresende 2026

Das grösste übergeordnete Risiko für die Aktie bleibt die fundamentale Bewertung, hier ist das Analystenlager tief gespalten. Während Optimisten wie Oppenheimer-Analyst Timothy Horan das Kursziel am 18. Juni 2026 von 190 auf 250 US-Dollar anhoben (mit Verweis auf das KI-Wachstum), warnt die Gegenseite vor massiver Überbewertung. Laut MarketBeat reicht die extreme Bandbreite der 14 abgedeckten Analysten hinab bis auf 115 US-Dollar (CFRA, Verkaufsempfehlung). Diese enorme Kluft zeigt das Risiko: Verfehlt SpaceX die extrem hohen langfristigen Wachstumsannahmen auch nur minimal, droht laut den Bären ein heftiger Kurssturz.

Paul Schütte, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Läutet die Mega-IPO-Welle den nächsten Bärenmarkt ein?
SpaceX an der Börse: Das sagt der IPO-Erfolg über Microsofts Kursflaute aus
SpaceX per ETF ins Depot: Warum die Aktie mehr Volatilität als Bitcoin mitbringen könnte

Bildquelle: Kevork Djansezian/Getty Images,Wirestock Creators / Shutterstock.com,SpaceX
In eigener Sache

Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit

Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

SpaceX, künstliche Intelligenz, Tech-Aktien und Quantencomputing: Viele Börsenthemen lösen bei Privatanlegern derzeit FOMO aus. Doch wann ist ein Trend wirklich eine Investmentchance und wann nur übertriebene Euphorie?

In der aktuellen Folge von «Wall Street Live» spricht Olivia Hähnel mit Tim Schäfer über den SpaceX-Hype, FOMO bei IPOs und die Frage, warum Geduld an der Börse oft wichtiger ist als der Einstieg in den neuesten Trend. Dabei geht es um hohe Bewertungen, Tech-Konzentration im Depot, KI-Aktien wie Nvidia und Microsoft, Dividendenaktien, langfristiges Investieren und das Zukunftsthema Quantencomputing.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekordfahrt mit Fragezeichen
06.07.26 Marktüberblick: Versorgerwerte gesucht
06.07.26 SMI setzt Höhenflug fort
06.07.26 SpaceX, KI, Quantencomputing: Welche Hypes Anleger meiden sollten – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
02.07.26 Gold nach starker Korrektur – im Spannungsfeld geldpolitischer Treiber
02.07.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Komax Holding AG
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’851.40 19.76 SCB4UU
Short 15’155.14 13.94 SX0BIU
Short 15’749.31 8.88 SXOBOU
SMI-Kurs: 14’274.42 06.07.2026 17:30:00
Long 13’683.09 19.90 S2B93U
Long 13’341.75 13.61 SYBVIU
Long 12’786.70 8.96 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen: CEO sieht Nachholbedarf bei Rüstungsaufträgen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
GLP-1-Rennen verschärft sich: Novo Nordisk bringt die Wegovy-Pille auf den britischen Markt - Aktie im Blick
RENK-Aktie mit Gewinnen: Jefferies bleibt bei "Buy" nach David-Brown-Defence-Übernahme
SpaceX-Aktie vor Indexaufnahme gesucht: Welche Bedeutung hat der NASDAQ 100-Einstieg wirklich?
Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagabend mit negativen Vorzeichen
UBS Aktie News: UBS tendiert am Montagmittag fester
easyJet-Aktie hebt ab: Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor angenommen

Top-Rankings

KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 27: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.