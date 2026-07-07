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Aktienanalyse 07.07.2026 14:37:47

Barclays Capital gibt Beiersdorf-Aktie Equal Weight

Barclays Capital gibt Beiersdorf-Aktie Equal Weight

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Barclays Capital-Analyst Warren Ackerman das Beiersdorf-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Beiersdorf
72.60 CHF 4.61%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In den Bilanzen des zweiten Quartals dürfte sich eine klare Diskrepanz zwischen der Entwicklung in den Industrieländern und den Schwellenländern zeigen, schrieb Warren Ackerman am Montag in seinem Ausblick auf die Berichtssaison der Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Das Geschäft in Indien und Lateinamerika dürfte positiv und in den USA sowie Europa negativ überrascht haben. Zudem dürfte der Nahost-Krieg voll durchgeschlagen haben, allerdings gemildert durch geringere Ölpreise. Ackermans Favoriten heissen Unilever, L'Oreal und Haleon.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 3.3 Prozent auf 78.16 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 7.88 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 144’147 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 15.4 Prozent. Am 05.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: istock/kryczka
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