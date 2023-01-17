Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei für den Anlagehintergrund des Technologiekonzerns von geringer Relevanz, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Ausblick. Angesichts der Ergebnisse der Wettbewerber im abgelaufenen Quartal sei es unwahrscheinlich, dass die Erwartungen wesentlich übertroffen oder verfehlt werden./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 10:20 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
251.40 € 		Abst. Kursziel*:
19.33%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
252.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.91%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse