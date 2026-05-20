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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Experten-Einschätzung 20.05.2026 13:22:44

Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens-Aktie

Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens-Aktie

Barclays Capital hat eine eingehende Analyse der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Siemens
240.25 CHF 2.66%
Kaufen Verkaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Siemens konnte um 13:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.2 Prozent auf 262.40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 12.35 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 202’181 Stück. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 12.1 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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12:31 Siemens Underweight Barclays Capital
11:05 Siemens Outperform Bernstein Research
18.05.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
18.05.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Siemens Buy UBS AG
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Short 14’127.48 13.92 SRFB9U
Short 14’668.37 8.91 SEQBCU
SMI-Kurs: 13’329.22 20.05.2026 13:14:35
Long 12’735.71 19.23 BSUR4U
Long 12’450.27 13.57 S69BJU
Long 11’938.53 8.97 SNLBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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