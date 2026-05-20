Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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20.05.2026 13:22:44
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Siemens-Aktie
Barclays Capital hat eine eingehende Analyse der Siemens-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.
Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Siemens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Vor dem Hintergrund der angezogenen Kurse im ersten Quartal betonte Timothy Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie, es gebe nur begrenzte Hinweise darauf, dass westliche Unternehmen im ersten Quartal Marktanteile im chinesischen Automatisierungsmarkt hinzugewonnen hätten. Inländische Anbieter jedoch machten weiter Boden gut.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Siemens konnte um 13:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.2 Prozent auf 262.40 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 12.35 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 202’181 Stück. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 12.1 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 11:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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