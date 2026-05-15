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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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15.05.2026
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14.05.2026 10:52:50

Siemens Buy

Siemens
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens AG Buy
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Siemens AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
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14.05.26 Siemens Buy UBS AG
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