NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Es gebe keine Eile beim Kauf der Aktien, schrieb David Adlington am Donnerstagabend im Nachgang der Quartalszahlen und einer Roadshow. Denn zunächst werde sie ohnehin aufgrund der Unsicherheiten um den Ausblick und die Zukunftspläne der Mutter Siemens mit ihrem Anteil im Zaum gehalten./rob/ag/mis;