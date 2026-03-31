Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe nur begrenzt Auswirkungen auf Europas Medizintechnikbranche, schrieb Jack Reynolds-Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das hätten Rückfragen bei den betroffenen Unternehmen ergeben. Die Region stehe für weniger als fünf Prozent des Umsatzes von Siemens Healthineers./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
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Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
35.88 €
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Abst. Kursziel*:
53.29%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
35.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.29%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
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