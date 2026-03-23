Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die entscheidende Information sei die Belastung durch den Nahost-Krieg gewesen, gerade für die Lieferkette, schrieb Natalia Webster am Dienstag über ein Analysten-Update vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vom Vorabend. Letztlich hält sie die Bayern für so gut positioniert, dass sie damit klarkommen sollten./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
36.80 €
|
Abst. Kursziel*:
49.46%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
36.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.21%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
20.03.26
|EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
20.03.26
|EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
20.03.26
|EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy (EQS Group)
|
20.03.26
|EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf (EQS Group)
|
19.03.26
|DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
16.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|10:18
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
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|Bernstein Research
|13.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:18
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|10:18
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|13.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
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|Siemens Healthineers Neutral
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|05.02.26
|Siemens Healthineers Neutral
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|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
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|UBS AG
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