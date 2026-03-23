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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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24.03.2026 10:18:31

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die entscheidende Information sei die Belastung durch den Nahost-Krieg gewesen, gerade für die Lieferkette, schrieb Natalia Webster am Dienstag über ein Analysten-Update vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vom Vorabend. Letztlich hält sie die Bayern für so gut positioniert, dass sie damit klarkommen sollten./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 03:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
36.80 € 		Abst. Kursziel*:
49.46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
36.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.21%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
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07:53 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
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11.03.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
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