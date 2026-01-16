Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.01.2026 12:02:28

Siemens Healthineers Outperform

Siemens Healthineers
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Natalia Webster zeigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen auf Quartalsebene auf. Bedeutende Änderungen für das Gesamtjahr hätten sich dabei nicht ergeben. Sie geht davon aus, dass das erste Quartal hinsichtlich Umsatzwachstum und Profitabilität im Vergleich zum Geschäftsjahr schwächer ausfallen wird./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
47.02 € 		Abst. Kursziel*:
16.97%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.82%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

