Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Natalia Webster zeigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen auf Quartalsebene auf. Bedeutende Änderungen für das Gesamtjahr hätten sich dabei nicht ergeben. Sie geht davon aus, dass das erste Quartal hinsichtlich Umsatzwachstum und Profitabilität im Vergleich zum Geschäftsjahr schwächer ausfallen wird./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
47.02 €
|
Abst. Kursziel*:
16.97%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
46.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.82%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.ch)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Neutral von UBS AG für Siemens Healthineers-Aktie (finanzen.ch)
|
15.01.26
|DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
15.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX (finanzen.ch)