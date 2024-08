NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 60 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Probleme in China hielten an, schrieb Analyst Julien Dormois in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ag/nas;