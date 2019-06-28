Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
40.92CHF
-0.81CHF
-1.94 %
28.06.2019
SWX
04.09.2025 10:56:23
Siemens Healthineers Buy
Siemens Healthineers
43.98 CHF -0.70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Siemens-Tochter seien alle Augen auf den Kapitalmarkttag im November und die Pläne der Mutter mit ihren Anteilen gerichtet, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend nach einer Healthcare-Konferenz mit Vertretern von Siemens Health, Sonova und Smith & Nephew./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.61 €
|
Abst. Kursziel*:
28.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.15%
|
Analyst Name::
Julien Dormois
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
