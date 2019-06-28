Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Healthineers Aktie

40.92
CHF
-0.81
CHF
-1.94 %
28.06.2019
SWX
04.09.2025 10:56:23

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
43.98 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Siemens-Tochter seien alle Augen auf den Kapitalmarkttag im November und die Pläne der Mutter mit ihren Anteilen gerichtet, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend nach einer Healthcare-Konferenz mit Vertretern von Siemens Health, Sonova und Smith & Nephew./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Analyst: Jefferies & Company Inc.
Kursziel: 60.00 €
60.00 €
Rating jetzt: Buy
Buy 		Kurs*:
46.61 € 		Abst. Kursziel*:
28.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
46.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.15%
Analyst Name::
Julien Dormois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

