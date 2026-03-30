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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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31.03.2026 07:26:47

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Hersteller von Elektrotechnik dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Alasdair Leslie in einem Ausblick am Dienstag. So habe sich die Dynamik im Segment Gaskraftanlagen fortgesetzt. Im zweiten Geschäftshalbjahr werde sich das Wachstum voraussichtlich abschwächen./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
150.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
140.49 € 		Abst. Kursziel*:
6.77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
141.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
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