NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Hersteller von Elektrotechnik dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Alasdair Leslie in einem Ausblick am Dienstag. So habe sich die Dynamik im Segment Gaskraftanlagen fortgesetzt. Im zweiten Geschäftshalbjahr werde sich das Wachstum voraussichtlich abschwächen./rob/bek/gl;