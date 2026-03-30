Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Hersteller von Elektrotechnik dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben, schrieb Alasdair Leslie in einem Ausblick am Dienstag. So habe sich die Dynamik im Segment Gaskraftanlagen fortgesetzt. Im zweiten Geschäftshalbjahr werde sich das Wachstum voraussichtlich abschwächen./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
140.49 €
|
Abst. Kursziel*:
6.77%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
141.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.86%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
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