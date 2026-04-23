NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe auftragsseitig die Erwartungen deutlich übertroffen und die Ziele für das Geschäftsjahr angehoben, was nach ähnlich guten Trends bem US-Konkurrenten GE Vernova aber teilweise nicht überrascht habe, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Es sollte aber ausreichen, eine mögliche Enttäuschung über die knapp verfehlten Erwartungen beim bereinigten Ergebnis zu kompensieren./rob/gl/ag;