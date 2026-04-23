Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 164 Euro auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern habe auftragsseitig die Erwartungen deutlich übertroffen und die Ziele für das Geschäftsjahr angehoben, was nach ähnlich guten Trends bem US-Konkurrenten GE Vernova aber teilweise nicht überrascht habe, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Es sollte aber ausreichen, eine mögliche Enttäuschung über die knapp verfehlten Erwartungen beim bereinigten Ergebnis zu kompensieren./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
164.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
181.43 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
195.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.13%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
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