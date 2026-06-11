COSMO-Aktie: Glenmark startet Winlevi-Vertrieb in wichtigen EU-Märkten

Das Mittel zur Behandlung von Akne ist für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen.

Wie COSMO am Donnerstag mitteilte, wurde die Markteinführung für Winlevi in den skandinavischen Ländern, in Mittel- und Osteuropa sowie in Spanien eingeleitet. In Portugal habe das Unternehmen das Produkt über einen strategischen Partner auf den Markt gebracht.

Glenmark treibe zudem weitere Markteinführungen durch strategische Partnerschaften in weiteren europäischen Märkten voran. COSMO bleibe exklusiver Hersteller des Produkts.

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Dublin (awp)