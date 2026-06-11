COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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11.06.2026 07:58:36
COSMO-Aktie: Glenmark startet Winlevi-Vertrieb in wichtigen EU-Märkten
COSMO hat bekanntgegeben, dass der Partner Glenmark mit dem Vertrieb von Winlevi in mehreren europäischen Schlüsselmärkten begonnen hat.
Wie COSMO am Donnerstag mitteilte, wurde die Markteinführung für Winlevi in den skandinavischen Ländern, in Mittel- und Osteuropa sowie in Spanien eingeleitet. In Portugal habe das Unternehmen das Produkt über einen strategischen Partner auf den Markt gebracht.
Glenmark treibe zudem weitere Markteinführungen durch strategische Partnerschaften in weiteren europäischen Märkten voran. COSMO bleibe exklusiver Hersteller des Produkts.
awp-robot/ra/hr
Dublin (awp)
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