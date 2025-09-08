Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholt unter diesen Umständen seine positiven Empfehlungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob. Auch für Shell bleibt er wegen der operativen Qualitäten der Briten optimistisch./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
30.00 £
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
26.49 £
Abst. Kursziel*:
13.27%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
26.49 £
Abst. Kursziel aktuell:
13.27%
Analyst Name::
Matthew Lofting
KGV*:
