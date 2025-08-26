Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.26
CHF
0.53
CHF
1.86 %
26.08.2025
BRXC
27.08.2025 18:32:57

Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform

Shell
29.26 CHF 1.86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem Treffen mit der Chefin der Sparte Downstream, Renewables and Energy Solutions. Werte seien den Briten auf ganzer Ebene wichtiger als Volumen, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Rentabilität liege./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:58 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
34.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
27.16 £ 		Abst. Kursziel*:
25.21%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
27.16 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
25.21%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

