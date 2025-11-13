secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
14.11.2025 07:41:34
secunet Security Networks Buy
secunet Security Networks
162.67 CHF -0.76%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Secunet von 233 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Wolf verwies am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts auf eine wohl starke staatlichen Nachfrage nach den IT-Sicherheitslösungen nach dem Beschluss des Bundeshaushaltes./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
236.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
178.80 €
|
Abst. Kursziel*:
31.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
179.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.84%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
