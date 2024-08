NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) des Immobilienportal-Betreibers seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/is;