Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

62.80
CHF
18.30
CHF
41.12 %
23.04.2020
SWX
19.09.2025 08:39:19

Scout24 Outperform

Scout24
104.10 CHF -5.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Scout24 nach einem Zukauf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia signalisiere eine spannende Veränderung in der Unternehmensphilosophie hin zu Wachstum durch internationale Expansion, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion. Der große, aber fragmentierte spanische Immobilienmarkt biete dem Unternehmen interessante Wachstumschancen, insbesondere angesichts seiner Expertise in der Kundenakquise. Auch die Bewertung dieser Transaktion sei nicht besonders hoch. Allerdings sei nicht garantiert, dass Scout24 das Wachstum dieser Plattformen, die keine Marktführer seien und im laufenden Jahr nicht zulegten, wieder ankurbeln könne./rob/gl/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 01:55 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
109.30 € 		Abst. Kursziel*:
14.36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
104.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.16%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

