NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das zweite Quartal des Online-Portalbetreibers habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sprach daher von einem ermutigenden Quartalsbericht - auch vor dem Hintergrund, dass der Ausblick wegen der starken Geschäftsdynamik angehoben worden sei./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
118.60 € 		Abst. Kursziel*:
-31.70%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
114.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29.01%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

