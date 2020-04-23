|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 11:21:48
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das zweite Quartal des Online-Portalbetreibers habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sprach daher von einem ermutigenden Quartalsbericht - auch vor dem Hintergrund, dass der Ausblick wegen der starken Geschäftsdynamik angehoben worden sei./rob/tih/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
Unternehmen:
Scout24
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
81.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
118.60 €
Abst. Kursziel*:
-31.70%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
114.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
-29.01%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse