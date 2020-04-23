NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das zweite Quartal des Online-Portalbetreibers habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sprach daher von einem ermutigenden Quartalsbericht - auch vor dem Hintergrund, dass der Ausblick wegen der starken Geschäftsdynamik angehoben worden sei./rob/tih/zb;