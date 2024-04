NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Treffen mit Investoren zur Internetbranche auf "Neutral" belassen. Ein potenzieller Eintritt des US-Immobilienspezialisten Costar in den deutschen Markt könnte eine negative Nachricht für den deutschen Betreiber von Online-Plattformen sein, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Anleger könnten sich in Erwartung eines schärferen Wettbewerbs von Aktien beider Unternehmen trennen./bek/stw;