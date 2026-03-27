ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 102 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die angekündigten Veränderungen beim kostenpflichtigen Angebot Mieter+ für Wohnungssuchende dürften im ersten Quartal zu höheren durchschnittlichen Abopreisen für Privatkunden führen, könnte aber die Mitgliedszahlen belasten, schrieb Jo Barnet-Lamb am Freitagabend. An seinen Umsatz - und operativen Ergebniserwartungen (ooEbitda) ändere das aber wenig. Er bleibt auch bei seiner langfristig optimistischen Einschätzung der Aktien mit Spielraum nach oben für die Planung 2026./rob/gl/ag;