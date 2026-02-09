SCHOTT Pharma Aktie 128964250 / DE000A3ENQ51
14.86CHF
1.50CHF
11.26 %
09:11:02
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 08:00:50
SCHOTT Pharma Hold
SCHOTT Pharma
14.86 CHF 11.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schott Pharma nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15,50 Euro auf "Hold" belassen. Die operative Dynamik des Pharmazulieferers sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb James Vane-Tempest am Mittwoch. Trotz anhaltender Unsicherheiten bleibe das Management optimistisch für 2026 und habe seine Ziele bekräftigt./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 01:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Hold
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
15.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.70 €
|
Abst. Kursziel*:
5.44%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.79%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma startet positiv ins Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Prognose (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: SCHOTT Pharma with positive start to financial year 2026; outlook confirmed (EQS Group)
|
10.02.26
|SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
10.02.26