NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson nahm in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum jüngsten Zwischenbericht kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Auch beim Konsens erwartet er nur wenig Veränderung./ag/gl;