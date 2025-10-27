Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
228.84CHF
-9.73CHF
-4.08 %
15:25:32
BRXC
30.10.2025 13:47:15
Schneider Electric Outperform
Schneider Electric
228.44 CHF -4.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Das Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum habe enttäuscht, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. In der Industrieautomatisierung gebe es jedoch Erholungsansätze./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:38 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
275.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
245.75 €
|
Abst. Kursziel*:
11.90%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
247.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.34%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
