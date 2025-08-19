NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der der Aktien von Schneider Electric beim Kursziel von 220 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Franzosen seien ein gutes Unternehmen, würden aber aktuell von der Konkurrenz etwas in den Schatten gestellt, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh;