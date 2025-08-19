|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.08.2025 07:15:11
Schneider Electric Neutral
Schneider Electric
207.63 CHF 0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der der Aktien von Schneider Electric beim Kursziel von 220 Euro mit "Neutral" wieder aufgenommen. Die Franzosen seien ein gutes Unternehmen, würden aber aktuell von der Konkurrenz etwas in den Schatten gestellt, schrieb Phil Buller in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung des Elektronik-Subsektors der europäischen Investitionsgüterbranche. Seine Favoriten heißen Siemens und Legrand./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 23:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
214.00 €
|
Abst. Kursziel*:
2.80%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
211.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.22%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse