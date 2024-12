NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat am Dienstag seine europäischen Favoriten für 2025 präsentiert. Auf der Empfehlungsliste der Experten um Raj Jilka steht auch Schneider Electric , die bei einem Kursziel von 275 Euro mit "Buy" eingestuft werden. Sie gehören in das Themenfeld "Struktureller Wandel". In entscheidende strategische Trends involviert zu sein, bedeute immenses Bewertungspotenzial./ag/edh;