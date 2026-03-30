Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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30.03.2026 11:48:26
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte solides Wachstum zeigen, schrieb Andre Kukhnin am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht. Es werde aber wohl wieder ein Jahr, in dem es vor allem auf die zweiten sechs Monate ankomme./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
228.05 €
|
Abst. Kursziel*:
35.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
230.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.67%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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