Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
208.71CHF
0.11CHF
0.05 %
09:50:29
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.03.2026 10:26:18
Schneider Electric Buy
Schneider Electric
208.71 CHF 0.05%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet für das erste Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum von 10 Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Damit lägen die Franzosen am oberen Rand ihrer Zielspanne für das Jahr./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
227.20 €
|
Abst. Kursziel*:
32.04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
228.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.38%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Schneider Electric S.A.
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|10:26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.03.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Schneider Electric S.A.
|208.71
|0.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:18
|
UBS AG
Richemont Buy
|11:17
|
UBS AG
Scout24 Buy
|10:33
|
UBS AG
Kering Neutral
|10:29
|
UBS AG
Hermès Neutral
|10:27
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy
|10:27
|
Deutsche Bank AG
AstraZeneca Sell
|10:26
|
Deutsche Bank AG
Schneider Electric Buy