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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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30.03.2026 10:26:18

Schneider Electric Buy

Schneider Electric
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet für das erste Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum von 10 Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Damit lägen die Franzosen am oberen Rand ihrer Zielspanne für das Jahr./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Buy
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
227.20 € 		Abst. Kursziel*:
32.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
228.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.38%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
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10:26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
23.03.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
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