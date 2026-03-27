Schneider Electric 208.71 CHF 0.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray rechnet für das erste Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum von 10 Prozent, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb. Damit lägen die Franzosen am oberen Rand ihrer Zielspanne für das Jahr./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.