Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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Schaeffler Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Nach den starken Vorab-Hinweisen zum Bericht für das erste Quartal wertete Analystin Vanessa Jeffriess am Mittwoch die Ankündigung einer weiteren Partnerschaft mit einem wichtigen Humanoid-Hersteller als positiven Schritt und weiteren Beleg für Schaefflers differenzierte Positionierung als Zulieferer der Humanoid-Branche. Schaeffler hatte am Mittwoch eine strategische Partnerschaft mit Hexagon Robotics und kurz danach auch eine Kooperation mit VinDynamics bekanntgegeben./rob/ajx/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.45 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.41 €
|
Abst. Kursziel*:
24.26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.11%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
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