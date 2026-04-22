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Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100

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22.04.2026 13:48:41

Schaeffler Buy

Schaeffler
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Nach den starken Vorab-Hinweisen zum Bericht für das erste Quartal wertete Analystin Vanessa Jeffriess am Mittwoch die Ankündigung einer weiteren Partnerschaft mit einem wichtigen Humanoid-Hersteller als positiven Schritt und weiteren Beleg für Schaefflers differenzierte Positionierung als Zulieferer der Humanoid-Branche. Schaeffler hatte am Mittwoch eine strategische Partnerschaft mit Hexagon Robotics und kurz danach auch eine Kooperation mit VinDynamics bekanntgegeben./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10.45 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
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