Schaeffler 7.70 CHF 8.49% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Schaeffler auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,45 Euro belassen. Nach den starken Vorab-Hinweisen zum Bericht für das erste Quartal wertete Analystin Vanessa Jeffriess am Mittwoch die Ankündigung einer weiteren Partnerschaft mit einem wichtigen Humanoid-Hersteller als positiven Schritt und weiteren Beleg für Schaefflers differenzierte Positionierung als Zulieferer der Humanoid-Branche. Schaeffler hatte am Mittwoch eine strategische Partnerschaft mit Hexagon Robotics und kurz danach auch eine Kooperation mit VinDynamics bekanntgegeben./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.