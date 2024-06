FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 9 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der Autozulieferer sei auf dem Weg zu einem führenden Anbieter von Antriebssträngen, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die Fusion mit Vitesco. Der Deal sei intelligent strukturiert und werde effizient umgesetzt. Schaeffler stärke seine Kapazitäten im Bereich der Elektrifizierung. Außerdem würden der Streubesitz erhöht und die Gattung der Vorzugsaktien eliminiert./tih/bek;