01.10.2025 10:04:04
Sartorius Stedim Biotech Overweight
Sartorius Stedim Biotech
184.00 EUR 6.73%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach Labor-Equipment dürfte bald wieder anziehen, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
169.15 €
|
Abst. Kursziel*:
41.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
184.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.43%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
31.07.25
|Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Experten empfehlen Sartorius Stedim Biotech im Juli mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
|
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.06.25
|Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
|
17.06.25
|Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France (EQS Group)
|
30.04.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Sartorius Stedim Biotech-Aktie ein (finanzen.net)
|
16.04.25
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025 (EQS Group)
