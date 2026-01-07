Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’305 -0.1%  SPI 18’357 0.0%  Dow 49’514 0.1%  DAX 25’101 0.8%  Euro 0.9304 0.1%  EStoxx50 5’925 -0.1%  Gold 4’439 -1.2%  Bitcoin 72’835 -2.3%  Dollar 0.7959 0.1%  Öl 60.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Swiss Re12688156Novartis1200526Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529
Top News
Alphabet-Aktie in Grün: EU-Entscheidung über Milliarden-Übernahme von Wiz rückt näher
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
Barclays Capital: Overweight für Deutsche Bank-Aktie
D-Wave Quantum-Aktie trotzdem in Rot: Grosser Fortschritt bei skalierbarer Quantencomputer-Steuerung
Suche...
Plus500 Depot

Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

221.90
EUR
3.40
EUR
1.56 %
15:13:42
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 14:13:29

Sartorius Stedim Biotech Overweight

Sartorius Stedim Biotech
221.90 EUR 1.56%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 230 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Stedim gälten dieselben Argumente wie für den Mutterkonzern Sartorius, schrieb Charles Pitman-King in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zurückkehrende Nachfrage dürfte die Auftrags- und Umsatzdynamik wieder auf das Niveau vor Covid zurückbringen. Den europäischen Pharmasektor insgesamt schätzen die Barclays-Analysten mit "Neutral" ein und sehen für 2026 ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
221.50 € 		Abst. Kursziel*:
12.87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
221.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.66%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten