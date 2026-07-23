Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’316 0.1%  SPI 20’091 0.0%  Dow 52’219 0.0%  DAX 25’155 0.6%  Euro 0.9300 0.0%  EStoxx50 6’317 0.5%  Gold 4’120 -0.3%  Bitcoin 53’532 -0.4%  Dollar 0.8138 -0.1%  Öl 96.7 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie vor herbem Rückschlag? Warum ein Analyst 30 Prozent Abwärtspotenzial sieht
STMicroelectronics-Aktie knickt ein: Warum Umsatz- und Gewinnplus nicht ausreichen
Texas Instruments-Aktie sackt nach Rekord-Quartal ab: Zu hohe Erwartungen nach starkem Lauf?
Warum Carry Trades laut Goldman Sachs wieder gefragt sind
Trading Signals: Lonza: Ausbruch nach oben
Suche...
ETF Sparplan

Goldman Sachs Aktie 714968 / US38141G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Yen-Carry 23.07.2026 08:41:00

Warum Carry Trades laut Goldman Sachs wieder gefragt sind

Warum Carry Trades laut Goldman Sachs wieder gefragt sind

Nach dem Ausverkauf im Sommer 2024 erlebt der Devisen-Carry-Trade laut einem Bericht von Goldman Sachs eine bemerkenswerte Renaissance.

Goldman Sachs Group
19.07 USD 0.00%
Kaufen Verkaufen
• Laut Goldman Sachs-Stratege Stuart Jenkins ist der Carry Trade derzeit so relevant wie fast nie
• Carry-Strategien hätten 2026 bislang rund 8 Prozent Rendite erzielt
• Bevorzugte Finanzierungswährungen: Japanischer Yen, Schweizer Franken, Euro, Kanadischer Dollar

Was den Carry Trade wieder attraktiv macht

Beim Carry Trade leihen sich Anleger Kapital in einer Währung mit niedrigem Zinsniveau, um es in einer höher verzinsten Währung anzulegen. Nach einem Bericht von Bloomberg vom 10. Juli 2026 schrieb Goldman Sachs-Stratege Stuart Jenkins in einer Notiz, die Zinsen der grossen Industrienationen hätten sich infolge der Post-Corona-Inflation und zuletzt des Nahost-Energieschocks auf einem hohen und zugleich stark unterschiedlichen Niveau eingependelt, wodurch ungewöhnlich weite Zinsdifferenzen entstanden seien. Gleichzeitig sei die Wechselkursvolatilität historisch niedrig.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Wie es weiter heisst, hätten Zinsdifferenzen rund 70 Prozent der Renditeschwankungen bei den wichtigsten Dollar-Währungspaaren im ersten Halbjahr erklärt. Das Verhältnis von Carry zu Volatilität liege bei Paaren wie US-Dollar/Kanadischer Dollar und Euro/Schweizer Franken nahe historischen Mehrjahrzehnt-Höchstständen. Bemerkenswert sei zudem, dass Carry Trades historisch besonders anfällig für Rückschläge an den Aktienmärkten gewesen seien, dieser Zusammenhang habe sich 2026 jedoch praktisch aufgelöst.

Bevorzugte Fundingwährungen - und ein bearisher Yen-Ausblick

Als langfristig aussichtsreichste Finanzierungswährung gilt laut Jenkins der japanische Yen, der nahe einem 40-Jahres-Tief zum Dollar notiert. Diese Einschätzung deckt sich mit einem separaten Goldman Sachs-Bericht vom 6. Juli 2026: Laut Bloomberg hob Goldman Sachs-Strategin Karen Reichgott Fishman darin die 12-Monats-Prognose für USD/JPY von 155 auf 165 an und reihte die Bank damit unter die pessimistischsten Häuser im Bloomberg-Konsens ein. Als Treiber nannte Fishman laut Bloomberg Japans fiskalische Belastungen, dauerhaft hohe US-Anleiherenditen und die nur graduellen Zinsschritte der Bank of Japan. Der Devisenoptionsmarkt preise Bloomberg zufolge eine Wahrscheinlichkeit von rund 72 bis 76 Prozent ein, dass USD/JPY bis Juni 2027 die Marke von 165 erreicht. Etwaige Interventionen der japanischen Notenbank dürften nach Fishmans Einschätzung laut Bloomberg nur von kurzer Dauer sein.

Darüber hinaus sieht Goldman Sachs mit Bezug auf Jenkins' Notiz Chancen in einer Long-Position im Dollar gegenüber der schwedischen Krone. In sogenannten "risikoneutralen" Szenarien favorisiere die Bank den Euro gegenüber dem Schweizer Franken sowie den australischen gegenüber dem neuseeländischen Dollar.

Die Zwei-Jahres-Renditen verdeutlichen die Zinsdifferenzen Goldman Sachs zufolge (Stand: Anfang Juli 2026): In den USA liegen sie über 4 Prozent, in Deutschland bei 2,6 Prozent, in Japan bei 1,4 Prozent und in der Schweiz bei rund 0,1 Prozent.

Risiken bleiben bestehen

Das grösste Risiko für Carry-Trade-Gewinne bleibt eine plötzliche Zunahme der Volatilität: Steigt die Finanzierungswährung stark, oder schwächt sich die Anlagewährung ab, drohen Verluste oder eine erzwungene Auflösung der Position. Da sich Zinserträge nur allmählich aufbauen, während Kursverluste innerhalb weniger Minuten entstehen können, berge ein plötzlicher Volatilitätsschub laut Bloomberg das Risiko einer raschen Auflösung von Positionen mit Ausstrahlungseffekten auf andere Märkte.

Auch die Bank Barclays warnte, wie Bloomberg erklärt, in derselben Woche, dass die aktuelle Ruhe an den Devisenmärkten im Widerspruch zur erhöhten globalen wirtschaftlichen Unsicherheit stehe. Laut dem hauseigenen Modell sei ein Anstieg der Volatilität wahrscheinlicher als ein weiterer Rückgang.

Markus Maier, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Nervosität unter Anlegern nimmt wieder zu - warum die Stimmung am Kryptomarkt kippt

Bildquelle: LisaS. / Shutterstock.com
Partner-Image

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

SpaceX-Aktie macht Kehrtwende: Nach Milliarden-Shortwette meldet sich Macquarie zu Wort
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: Siemens Energy-Aktie mit Overweight
Wichtigste Aktie der Welt? Analyst entfacht neue Micron-Euphorie
SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen
Erste Schätzungen: Adecco SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau
Huber+Suhner übernimmt Testsystemspezialisten Ingun - Aktie steigt
Ausblick: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gold im Rückwärtsgang: UBS nennt Kaufmarke
Lonza-Aktie dennoch unter Druck: Pharma-Auftragsfertiger übertrifft Erwartungen und hebt Margenprognose an