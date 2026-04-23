So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Donnerstagmittag am Kryptomarkt
Nestlé-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Market-Perform
Institutionelle Bitcoin-Reserven wachsen enorm: Strategy liegt klar vorn
Blue Origin plant keinen Börsengang: Weshalb Bezos einen anderen Weg einschlägt als Elon Musk mit SpaceX
NEL-Aktie gewinnt: Neuer US-Auftrag treibt an - ITM Power-Aktie kaum verändert
Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

175.40
EUR
-7.00
EUR
-3.84 %
12:44:20
BMN
Sartorius Stedim Biotech Outperform

Sartorius Stedim Biotech
175.40 EUR -3.84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sartorius Stedim nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Beide Unternehmen hätten die Konsensschätzungen weitgehend getroffen, schrieb Charles Weston am Donnerstag. Die moderate operative Ergebnisschwäche (Ebitda) sollte durch die bestätigten Jahresziele und die ab dem zweiten Quartal erwartete Erholung der Geräteverkäufe kompensiert werden./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:02 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
210.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
175.80 € 		Abst. Kursziel*:
19.45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
175.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.73%
Analyst Name::
Charles Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:32 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.04.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral UBS AG
30.03.26 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.03.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
