Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sartorius Stedim nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis der Sartorius-Tochter Stedim Biotech hätten im ersten Quartal leicht unter den Konsensschätzungen gelegen, schrieb Charles Pitman-King in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Enttäuscht haben dürften aber vor allem die bestätigten Ziele für den Umsatz und die operative Gewinnmarge, die als konservativ angesehen würden. Die Konsensschätzungen seien für beide Kenngrößen höher./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
156.60 €
|
Abst. Kursziel*:
40.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
160.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.90%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech
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07:00
|Sartorius Stedim Biotech reports robust first-quarter results for fiscal 2026 (EQS Group)
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22.04.26
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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08.04.26
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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31.03.26
|März 2026: Die Expertenmeinungen zur Sartorius Stedim Biotech-Aktie (finanzen.net)
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24.03.26
|Resolutions of the Combined Annual Shareholders’ Meeting of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
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17.03.26
|Sartorius Stedim Biotech sharpens strategy with biopharma focus and sets new mid-term growth targets (EQS Group)
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16.02.26
|Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025 (EQS Group)
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06.02.26
|Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros (EQS Group)
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