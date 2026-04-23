Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’206 1.1%  SPI 18’645 0.9%  Dow 49’490 0.7%  DAX 24’100 -0.4%  Euro 0.9176 -0.1%  EStoxx50 5’868 -0.6%  Gold 4’692 -1.0%  Bitcoin 60’826 -0.9%  Dollar 0.7855 0.2%  Öl 103.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850ABB1222171
Top News
Suche...

Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002

175.40
EUR
-7.00
EUR
-3.84 %
12:44:20
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
23.04.2026 11:32:46

Sartorius Stedim Biotech Overweight

Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius Stedim Biotech nach Quartalszahlen der Franzosen sowie des Mutterkonzerns Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Beim Labor- und Pharmazulieferer Sartorius liege das operative Ergebnis (Ebitda) knapp unter der Konsensschätzung, während der Umsatz dieser entspreche, schrieb Richard Vosser am Donnerstag. Die Kennziffern der Tochter bewertet er ähnlich. Die erwartungsgemäß bestätigten Jahresziele dürften wenig an den Schätzungen ändern./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:57 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Overweight
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
260.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
175.30 € 		Abst. Kursziel*:
48.32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
175.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.23%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten