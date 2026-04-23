Sartorius Stedim Biotech Aktie 32518471 / FR0013154002
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Sartorius Stedim Biotech Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius Stedim mit einem Kursziel von 214 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Bericht. Angesichts ebenfalls bestätigter Jahresziele dürften die Aktien des Laborkonzerns Sartorius und seiner französischen Tochter Stedim Biotech mit dem Gesamtmarkt mitlaufen./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Buy
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
214.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
184.70 €
|
Abst. Kursziel*:
15.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
178.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.16%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
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