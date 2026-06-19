SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der verlängerte Waffenstillstand im Nahen Osten und das amerikanisch-iranische Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs ließen die Ölpreise weiter fallen, was das Geschäftsumfeld für den Softwarekonzern wohl etwas verbessere, schrieb Michael Briest am Freitagabend in einem Ausblick auf die Quartalszahlen. Er geht von einer weiteren Margenverbesserung aus, die aber weniger dynamisch als zum Jahresauftakt sein sollte./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
135.84 €
|
Abst. Kursziel*:
50.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50.96%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
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12:26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|SAP Neutral
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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|UBS AG
|09:21
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|126.24
|0.10%
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