LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Santander nach einer Veranstaltung für Analysten in London auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Der Zinsüberschuss könnte 2024 weniger wachsen, falls die Zinsen sänken, schrieb Analystin Cecilia Romero Reyes in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies aber auch auf die Möglichkeit deutlich geringerer Regulierungskosten, was sich ihrer Ansicht nach nicht vollständig in den Konsensschätzungen widerspiegele./ck/gl;